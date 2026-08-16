قیمت امروز ConsumerFi Protocol

قیمت لحظه‌ ای ConsumerFi Protocol (CFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CFI به USD برابر با $ 0 برای هر CFI می‌ باشد.

توکن ConsumerFi Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 116,967 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 223.70M CFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00737355 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CFI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.53% و در هفت روز اخیر به میزان -0.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.31K رسیده است.

اطلاعات بازار ConsumerFi Protocol (CFI)

ارزش بازار $ 116.97K$ 116.97K $ 116.97K حجم (24 ساعته) $ 3.31K$ 3.31K $ 3.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 483.53K$ 483.53K $ 483.53K سرمایه در گردش 223.70M 223.70M 223.70M عرضه کل 924,754,139.9029372 924,754,139.9029372 924,754,139.9029372

ارزش بازار فعلی ConsumerFi Protocol برابر است با $ 116.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.31K. عرضه در گردش CFI برابر است با 223.70M، و عرضه کل آن 924754139.9029372 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 483.53K است.