قیمت امروز CLAWNCH

قیمت لحظه‌ ای CLAWNCH (CLAWNCH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWNCH به USD برابر با $ 0 برای هر CLAWNCH می‌ باشد.

توکن CLAWNCH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 193,822 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B CLAWNCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWNCH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWNCH طی یک ساعت گذشته به میزان +1.69% و در هفت روز اخیر به میزان +4.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CLAWNCH (CLAWNCH)

ارزش بازار $ 193.82K$ 193.82K $ 193.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 193.82K$ 193.82K $ 193.82K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CLAWNCH برابر است با $ 193.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAWNCH برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 193.82K است.