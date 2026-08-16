قیمت امروز Clawed Code

قیمت لحظه‌ ای Clawed Code (CLAWED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWED به USD برابر با $ 0 برای هر CLAWED می‌ باشد.

توکن Clawed Code در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,265.42 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 859.26M CLAWED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWED در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +8.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Clawed Code (CLAWED)

ارزش بازار $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K سرمایه در گردش 859.26M 859.26M 859.26M عرضه کل 999,260,564.342457 999,260,564.342457 999,260,564.342457

ارزش بازار فعلی Clawed Code برابر است با $ 11.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAWED برابر است با 859.26M، و عرضه کل آن 999260564.342457 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.10K است.