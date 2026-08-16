قیمت امروز ClawdVine

قیمت لحظه‌ ای ClawdVine (CLAWDVINE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWDVINE به USD برابر با $ 0 برای هر CLAWDVINE می‌ باشد.

توکن ClawdVine در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,548.11 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 91.00B CLAWDVINE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWDVINE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWDVINE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -8.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ClawdVine (CLAWDVINE)

ارزش بازار $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K سرمایه در گردش 91.00B 91.00B 91.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ClawdVine برابر است با $ 17.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAWDVINE برابر است با 91.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.40K است.