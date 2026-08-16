قیمت امروز Checkr

قیمت لحظه‌ ای Checkr ($CHECKR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $CHECKR به USD برابر با $ 0 برای هر $CHECKR می‌ باشد.

توکن Checkr در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,378 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 33.83B $CHECKR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $CHECKR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $CHECKR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -4.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Checkr ($CHECKR)

ارزش بازار $ 21.38K$ 21.38K $ 21.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.20K$ 63.20K $ 63.20K سرمایه در گردش 33.83B 33.83B 33.83B عرضه کل 96,503,821,500.97295 96,503,821,500.97295 96,503,821,500.97295

ارزش بازار فعلی Checkr برابر است با $ 21.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $CHECKR برابر است با 33.83B، و عرضه کل آن 96503821500.97295 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.20K است.