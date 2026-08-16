قیمت امروز Equilibria Finance

قیمت لحظه‌ ای Equilibria Finance (EQB) در حال حاضر برابر با $ 0.02808396 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EQB به USD برابر با $ 0.02808396 برای هر EQB می‌ باشد.

توکن Equilibria Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,808,396 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M EQB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EQB در بازه‌ ای بین $ 0.02804763 (حداقل) و $ 0.02819588 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.18 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01083548 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EQB طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Equilibria Finance (EQB)

ارزش بازار $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M حجم (24 ساعته) $ 11.80$ 11.80 $ 11.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Equilibria Finance برابر است با $ 2.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.80. عرضه در گردش EQB برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.81M است.