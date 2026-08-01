قیمت امروز Alpha Fi

قیمت لحظه‌ ای Alpha Fi (ALPHA) در حال حاضر برابر با $ 0.605826 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALPHA به USD برابر با $ 0.605826 برای هر ALPHA می‌ باشد.

توکن Alpha Fi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,033,969 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.96M ALPHA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALPHA در بازه‌ ای بین $ 0.600811 (حداقل) و $ 0.609455 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.39 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.545245 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALPHA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.38% و در هفت روز اخیر به میزان -3.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 526.65 رسیده است.

اطلاعات بازار Alpha Fi (ALPHA)

ارزش بازار $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M حجم (24 ساعته) $ 526.65$ 526.65 $ 526.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.06M$ 6.06M $ 6.06M سرمایه در گردش 9.96M 9.96M 9.96M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی Alpha Fi برابر است با $ 6.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 526.65. عرضه در گردش ALPHA برابر است با 9.96M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.06M است.