قیمت امروز NAV

قیمت لحظه‌ ای NAV (NAV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAV به USD برابر با $ 0 برای هر NAV می‌ باشد.

توکن NAV در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 173,066 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 197.21M NAV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAV در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04901168 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAV طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -30.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 41.79 رسیده است.

اطلاعات بازار NAV (NAV)

ارزش بازار $ 173.07K$ 173.07K $ 173.07K حجم (24 ساعته) $ 41.79$ 41.79 $ 41.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 414.37K$ 414.37K $ 414.37K سرمایه در گردش 197.21M 197.21M 197.21M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NAV برابر است با $ 173.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 41.79. عرضه در گردش NAV برابر است با 197.21M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 414.37K است.