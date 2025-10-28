stabbleSTB چیست

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble's pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These innovative features provide LPs with expanded yield farming opportunities and hedging tools.

درک، توکنومیکس stabble (STB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره stabble (STB) امروز stabble (STB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STB به واحد USD برابر است با 0.00658367 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00658367 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار stabble چقدر است؟ ارزش بازار STB برابر است با $ 650.36K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STB چقدر است؟ عرضه در گردش STB برابر است با 98.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STB چقدر بوده است؟ STB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04127941 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00301014 USD رسید. حجم معاملات STB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STB برابر است با -- USD . آیا STB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STB مراجعه کنید.

