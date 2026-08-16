قیمت امروز Strata Senior mHYPER

قیمت لحظه‌ ای Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) در حال حاضر برابر با $ 1.025 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SRMHYPER به USD برابر با $ 1.025 برای هر SRMHYPER می‌ باشد.

توکن Strata Senior mHYPER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 623,746 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 608.36K SRMHYPER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SRMHYPER در بازه‌ ای بین $ 1.025 (حداقل) و $ 1.025 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.025 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.021 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SRMHYPER طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

ارزش بازار $ 623.75K$ 623.75K $ 623.75K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 623.75K$ 623.75K $ 623.75K سرمایه در گردش 608.36K 608.36K 608.36K عرضه کل 608,355.1030337383 608,355.1030337383 608,355.1030337383

ارزش بازار فعلی Strata Senior mHYPER برابر است با $ 623.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش SRMHYPER برابر است با 608.36K، و عرضه کل آن 608355.1030337383 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 623.75K است.