قیمت امروز Strata Senior NUSD

قیمت لحظه‌ ای Strata Senior NUSD (SRNUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.039 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SRNUSD به USD برابر با $ 1.039 برای هر SRNUSD می‌ باشد.

توکن Strata Senior NUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,399,838 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.35M SRNUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SRNUSD در بازه‌ ای بین $ 1.039 (حداقل) و $ 1.039 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.039 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.004 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SRNUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Strata Senior NUSD (SRNUSD)

ارزش بازار $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M سرمایه در گردش 1.35M 1.35M 1.35M عرضه کل 1,347,230.397195722 1,347,230.397195722 1,347,230.397195722

ارزش بازار فعلی Strata Senior NUSD برابر است با $ 1.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش SRNUSD برابر است با 1.35M، و عرضه کل آن 1347230.397195722 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.40M است.