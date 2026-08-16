قیمت امروز Strata Senior USDat

قیمت لحظه‌ ای Strata Senior USDat (SRUSDAT) در حال حاضر برابر با $ 1.022 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SRUSDAT به USD برابر با $ 1.022 برای هر SRUSDAT می‌ باشد.

توکن Strata Senior USDat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,267,179 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.17M SRUSDAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SRUSDAT در بازه‌ ای بین $ 1.022 (حداقل) و $ 1.022 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.022 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.017 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SRUSDAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Strata Senior USDat (SRUSDAT)

ارزش بازار $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M سرمایه در گردش 4.17M 4.17M 4.17M عرضه کل 4,174,015.272052357 4,174,015.272052357 4,174,015.272052357

ارزش بازار فعلی Strata Senior USDat برابر است با $ 4.27M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش SRUSDAT برابر است با 4.17M، و عرضه کل آن 4174015.272052357 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.27M است.