قیمت امروز Strata Junior NUSD

قیمت لحظه‌ ای Strata Junior NUSD (JRNUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.12 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JRNUSD به USD برابر با $ 1.12 برای هر JRNUSD می‌ باشد.

توکن Strata Junior NUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 307,826 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 275.45K JRNUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JRNUSD در بازه‌ ای بین $ 1.12 (حداقل) و $ 1.12 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.12 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.11 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JRNUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Strata Junior NUSD (JRNUSD)

ارزش بازار $ 307.83K$ 307.83K $ 307.83K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 307.83K$ 307.83K $ 307.83K سرمایه در گردش 275.45K 275.45K 275.45K عرضه کل 275,451.687324428 275,451.687324428 275,451.687324428

ارزش بازار فعلی Strata Junior NUSD برابر است با $ 307.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش JRNUSD برابر است با 275.45K، و عرضه کل آن 275451.687324428 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 307.83K است.