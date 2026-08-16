قیمت امروز Neutrl USD

قیمت لحظه‌ ای Neutrl USD (NUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.998253 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NUSD به USD برابر با $ 0.998253 برای هر NUSD می‌ باشد.

توکن Neutrl USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,296,810 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 53.39M NUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NUSD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.031 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.975411 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Neutrl USD (NUSD)

ارزش بازار $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M حجم (24 ساعته) $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M سرمایه در گردش 53.39M 53.39M 53.39M عرضه کل 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091

ارزش بازار فعلی Neutrl USD برابر است با $ 53.30M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.32K. عرضه در گردش NUSD برابر است با 53.39M، و عرضه کل آن 53390061.78502091 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.30M است.