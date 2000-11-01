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برترین توکن‌ های اکوسیستم Scroll بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Scroll را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,182.02
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.539
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
+0.21%
+1.23%
-2.46%
$ 3.38B
$ 0.09
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 3.97M
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05133
+0.08%
+0.59%
-3.43%
$ 1.20B
$ 1.11M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0844
+0.11%
+0.14%
-2.26%
$ 784.86M
$ 1.70M
10
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4781
+0.06%
+6.85%
+25.12%
$ 422.02M
$ 8.14M
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1447
-0.07%
+1.12%
+7.10%
$ 95.71M
$ 380.28K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 1,980.7
0.00%
-0.00%
-1.74%
$ 35.07M
$ 162.72
14
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003395
-0.32%
+0.86%
-5.90%
$ 33.96M
$ 16.71M
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 31.38M
$ 229.60K
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,021.03
0.00%
--
-1.12%
$ 23.30M
$ 60.87
17
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,309.29
-0.01%
+0.00%
-2.45%
$ 15.93M
$ 13.45K
18
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.287753
-0.19%
+0.02%
-9.45%
$ 15.52M
$ 65.88K
19
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.95
-0.01%
+0.00%
-1.61%
$ 7.49M
$ 0.27
20
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.01994
-0.55%
+2.10%
-12.03%
$ 3.79M
$ 2.89M
21
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.0204
-0.49%
-1.40%
-0.97%
$ 1.98M
$ 4.07M
22
USX
USX
USX
$ 0.995705
0.00%
-0.00%
-1.02%
$ 865.29K
$ 171.25
23
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067644
0.00%
-0.02%
-6.12%
$ 532.62K
$ 2.91K
24
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03304412
+0.44%
-0.00%
-4.68%
$ 317.65K
$ 37.78
25
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
26
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02268051
-0.02%
+0.01%
-2.75%
$ 56.99K
$ 20.07

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Scroll چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Scroll به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 26 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $101.43B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Scroll چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Scroll که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ETHFI با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Scroll در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 26 توکن از دسته اکوسیستم Scroll را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Scroll می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Scroll چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Scroll در حال حاضر حدود $101.43B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Scroll، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.