قیمت امروز Staked TRX

قیمت لحظه‌ ای Staked TRX (STRX) در حال حاضر برابر با $ 0.421068 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRX به USD برابر با $ 0.421068 برای هر STRX می‌ باشد.

توکن Staked TRX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,138,286,887 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 343.64M STRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRX در بازه‌ ای بین $ 0.409397 (حداقل) و $ 0.423195 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.560826 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.066254 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 261.68K رسیده است.

اطلاعات بازار Staked TRX (STRX)

ارزش بازار $ 3.14B$ 3.14B $ 3.14B حجم (24 ساعته) $ 261.68K$ 261.68K $ 261.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.14B$ 3.14B $ 3.14B سرمایه در گردش 343.64M 343.64M 343.64M عرضه کل 7,453,344,572.484453 7,453,344,572.484453 7,453,344,572.484453

ارزش بازار فعلی Staked TRX برابر است با $ 3.14B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 261.68K. عرضه در گردش STRX برابر است با 343.64M، و عرضه کل آن 7453344572.484453 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.14B است.