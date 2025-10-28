Kinetiq Earn VaultVKHYPE چیست

VKHYPE به ارزهای محلی

توکنومیکس Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

درک، توکنومیکس Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VKHYPE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) امروز Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VKHYPE به واحد USD برابر است با 47.59 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VKHYPE نسبت به USD چقدر است؟ $ 47.59 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VKHYPE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kinetiq Earn Vault چقدر است؟ ارزش بازار VKHYPE برابر است با $ 434.70M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VKHYPE چقدر است؟ عرضه در گردش VKHYPE برابر است با 9.13M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VKHYPE چقدر بوده است؟ VKHYPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 51.63 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VKHYPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VKHYPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 29.62 USD رسید. حجم معاملات VKHYPE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VKHYPE برابر است با -- USD . آیا VKHYPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VKHYPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VKHYPE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)