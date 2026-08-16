قیمت امروز stUSDT Staked USDT

قیمت لحظه‌ ای stUSDT Staked USDT (STUSDT) در حال حاضر برابر با $ 0.993144 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STUSDT به USD برابر با $ 0.993144 برای هر STUSDT می‌ باشد.

توکن stUSDT Staked USDT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,460,791 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 62.89M STUSDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STUSDT در بازه‌ ای بین $ 0.973685 (حداقل) و $ 0.99841 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.01 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.159659 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STUSDT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 968.93 رسیده است.

اطلاعات بازار stUSDT Staked USDT (STUSDT)

ارزش بازار $ 62.46M$ 62.46M $ 62.46M حجم (24 ساعته) $ 968.93$ 968.93 $ 968.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.46M$ 62.46M $ 62.46M سرمایه در گردش 62.89M 62.89M 62.89M عرضه کل 62,891,973.2921163 62,891,973.2921163 62,891,973.2921163

ارزش بازار فعلی stUSDT Staked USDT برابر است با $ 62.46M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 968.93. عرضه در گردش STUSDT برابر است با 62.89M، و عرضه کل آن 62891973.2921163 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.46M است.