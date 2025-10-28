Kinetiq Staked HYPEKHYPE چیست

منبع Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kinetiq Staked HYPE (USD)

KHYPE به ارزهای محلی

توکنومیکس Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

درک، توکنومیکس Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KHYPE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) امروز Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KHYPE به واحد USD برابر است با 47.49 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KHYPE نسبت به USD چقدر است؟ $ 47.49 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KHYPE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kinetiq Staked HYPE چقدر است؟ ارزش بازار KHYPE برابر است با $ 1.71B USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KHYPE چقدر است؟ عرضه در گردش KHYPE برابر است با 35.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KHYPE چقدر بوده است؟ KHYPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 59.44 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KHYPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KHYPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 29.77 USD رسید. حجم معاملات KHYPE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KHYPE برابر است با -- USD . آیا KHYPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KHYPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KHYPE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)