قیمت امروز BobIsDead

قیمت لحظه‌ ای BobIsDead (DEAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEAD به USD برابر با $ 0 برای هر DEAD می‌ باشد.

توکن BobIsDead در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 158,143 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M DEAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEAD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -4.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.58 رسیده است.

اطلاعات بازار BobIsDead (DEAD)

ارزش بازار $ 158.14K$ 158.14K $ 158.14K حجم (24 ساعته) $ 34.58$ 34.58 $ 34.58 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 158.14K$ 158.14K $ 158.14K سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

ارزش بازار فعلی BobIsDead برابر است با $ 158.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.58. عرضه در گردش DEAD برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999839977.1367992 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 158.14K است.