قیمت امروز CRYPTO CLOUD

قیمت لحظه‌ ای CRYPTO CLOUD (CLOUD) در حال حاضر برابر با $ 0.00133094 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLOUD به USD برابر با $ 0.00133094 برای هر CLOUD می‌ باشد.

توکن CRYPTO CLOUD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 531,025 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 398.99M CLOUD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLOUD در بازه‌ ای بین $ 0.00132726 (حداقل) و $ 0.00137884 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00850168 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLOUD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +1.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 329.55 رسیده است.

اطلاعات بازار CRYPTO CLOUD (CLOUD)

ارزش بازار $ 531.03K$ 531.03K $ 531.03K حجم (24 ساعته) $ 329.55$ 329.55 $ 329.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 531.03K$ 531.03K $ 531.03K سرمایه در گردش 398.99M 398.99M 398.99M عرضه کل 398,991,500.0 398,991,500.0 398,991,500.0

ارزش بازار فعلی CRYPTO CLOUD برابر است با $ 531.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 329.55. عرضه در گردش CLOUD برابر است با 398.99M، و عرضه کل آن 398991500.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 531.03K است.