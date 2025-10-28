PHASMAPHASMA چیست

PHASMA is a hub for NFTs, curated art, and next-generation robotics innovation. By combining creative expression with cutting-edge technology, it provides a space where the community can explore, share, and advance both digital art and decentralized robotics research. PHASMA fosters collaboration, experimentation, and growth, empowering creators, researchers, and innovators to push boundaries and shape the future of art and robotics together.

منبع PHASMA (PHASMA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PHASMA (USD)

ارزش PHASMA (PHASMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PHASMA (PHASMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PHASMA را بررسی کنید.

PHASMA به ارزهای محلی

توکنومیکس PHASMA (PHASMA)

درک، توکنومیکس PHASMA (PHASMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PHASMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PHASMA (PHASMA) امروز PHASMA (PHASMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PHASMA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PHASMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PHASMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PHASMA چقدر است؟ ارزش بازار PHASMA برابر است با $ 84.49K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PHASMA چقدر است؟ عرضه در گردش PHASMA برابر است با 21.16B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PHASMA چقدر بوده است؟ PHASMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PHASMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PHASMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PHASMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PHASMA برابر است با -- USD . آیا PHASMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PHASMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PHASMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PHASMA (PHASMA)