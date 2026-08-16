قیمت امروز MAP Technical Forecasting

قیمت لحظه‌ ای MAP Technical Forecasting (MAPTF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAPTF به USD برابر با $ 0 برای هر MAPTF می‌ باشد.

توکن MAP Technical Forecasting در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,481 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MAPTF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAPTF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAPTF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.48% و در هفت روز اخیر به میزان -2.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MAP Technical Forecasting (MAPTF)

ارزش بازار $ 63.48K$ 63.48K $ 63.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.48K$ 63.48K $ 63.48K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MAP Technical Forecasting برابر است با $ 63.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MAPTF برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.48K است.