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برترین توکن‌ های اکوسیستم Etherlink بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Etherlink را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,179.86
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.578
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2407
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.26M
--
7
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,883.36
+0.13%
0.00%
-1.65%
$ 34.83M
$ 88.55K
8
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.989992
+0.08%
-0.01%
-0.89%
$ 12.34M
$ 388.75
9
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
10
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 141.67
-0.13%
-0.01%
+2.64%
$ 6.25M
$ 24.15K
11
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.09M
--
12
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
13
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00065733
+18.86%
+0.12%
+2.13%
$ 2.36M
$ 13.34K
14
Stacy Staked XTZ
Stacy Staked XTZ
STXTZ
$ 0.25106
0.00%
--
0.00%
$ 1.86M
$ 13.94
15
Wrapped XTZ
Wrapped XTZ
WXTZ
$ 0.217003
+13.65%
+0.10%
+5.65%
$ 1.85M
$ 17.60K
16
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.656E-5
+0.02%
+0.70%
+0.14%
$ 1.05M
--
17
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.48
+0.02%
-0.04%
+1.31%
--
$ 8.39K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Etherlink چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Etherlink به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $89.66B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Etherlink چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Etherlink که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Etherlink در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته اکوسیستم Etherlink را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Etherlink می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Etherlink چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Etherlink در حال حاضر حدود $89.66B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Etherlink، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.