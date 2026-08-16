قیمت امروز Stable Mint USD

قیمت لحظه‌ ای Stable Mint USD (USDSM) در حال حاضر برابر با $ 0.951083 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDSM به USD برابر با $ 0.951083 برای هر USDSM می‌ باشد.

توکن Stable Mint USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,857,105 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.47M USDSM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDSM در بازه‌ ای بین $ 0.935064 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.44 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.688407 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDSM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -4.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 304.28 رسیده است.

اطلاعات بازار Stable Mint USD (USDSM)

ارزش بازار $ 11.86M$ 11.86M $ 11.86M حجم (24 ساعته) $ 304.28$ 304.28 $ 304.28 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.86M$ 11.86M $ 11.86M سرمایه در گردش 12.47M 12.47M 12.47M عرضه کل 12,468,272.56 12,468,272.56 12,468,272.56

ارزش بازار فعلی Stable Mint USD برابر است با $ 11.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 304.28. عرضه در گردش USDSM برابر است با 12.47M، و عرضه کل آن 12468272.56 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.86M است.