قیمت امروز Stable Mint USD

قیمت لحظه ای Stable Mint USD امروز برابر است با 0.951083 USD. ارزش بازار USDSM معادل 11,857,105 USD است. نرخ زنده USDSM در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه ای Stable Mint USD امروز برابر است با 0.951083 USD. ارزش بازار USDSM معادل 11,857,105 USD است. نرخ زنده USDSM در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!
قیمت لحظه ای Stable Mint USD (USDSM) در حال حاضر برابر با $ 0.951083 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDSM به USD برابر با $ 0.951083 برای هر USDSM می باشد.
توکن Stable Mint USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,857,105 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.47M USDSM می باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDSM در بازه ای بین $ 0.935064 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.44 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.688407 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز USDSM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -4.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 304.28 رسیده است.
اطلاعات بازار Stable Mint USD (USDSM)
$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M
$ 304.28
$ 304.28$ 304.28
$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M
12.47M
12.47M 12.47M
12,468,272.56
12,468,272.56 12,468,272.56
ارزش بازار فعلی Stable Mint USD برابر است با $ 11.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 304.28. عرضه در گردش USDSM برابر است با 12.47M، و عرضه کل آن 12468272.56 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 11.86M است.
تاریخچه قیمت Stable Mint USD به USD
بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.935064
$ 0.935064$ 0.935064
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
بیشترین قیمت 24 ساعته
$ 0.935064
$ 0.935064$ 0.935064
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
$ 1.44
$ 1.44$ 1.44
$ 0.688407
$ 0.688407$ 0.688407
-0.12%
-4.88%
-4.78%
-4.78%
تاریخچه قیمت Stable Mint USD (USDSM) به واحد USD
امروز، تغییر قیمت Stable Mint USD به USD به میزان $ -0.04884591015229045 بود. در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Stable Mint USD به USD به میزان $ -0.0052801274 بود. در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Stable Mint USD به USD به میزان $ -0.0000293884 بود. در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Stable Mint USD به USD به میزان $ -0.0000057783537652 بود.
دوره
تغییر قیمت (USD)
تغییر قیمت (%)
امروز
$ -0.04884591015229045
-4.88%
30 روز
$ -0.0052801274
-0.55%
60 روز
$ -0.0000293884
-0.00%
90 روز
$ -0.0000057783537652
-0.00%
پیش بینی قیمت Stable Mint USD
پیش بینی قیمت Stable Mint USD (USDSM) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیشبینی قیمت فوق، هدف قیمتی USDSM تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می شود و این پیش بینی نشان دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیشبینی قیمت Stable Mint USD (USDSM) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Stable Mint USD احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
ابزارهای MEXC برای پیش بینی های لحظه ای و تحلیل های شخصی تر، کاربران می توانند از ابزار پیش بینی قیمت MEXC و تحلیل های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR). می خواهید بدانید قیمت Stable Mint USD در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش بینی قیمت، می توانید تحلیل ها و برآوردهای قیمتی USDSM برای سال های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش بینی قیمت Stable Mint USD کلیک کنید.
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افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Stable Mint USD
ارزش یک Stable Mint USD در سال 2030 چقدر خواهد بود؟
در صورتی که Stable Mint USD با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش برآوردی آن می تواند تا سال 2027 به حدود --، تا سال 2030 به --، تا سال 2035 به -- و تا سال 2040 به -- برسد. این ارقام سناریویی از رشد تدریجی و مبتنی بر اثر تجمیعی را نشان می دهند؛ با این حال، قیمت های واقعی در آینده به عواملی نظیر میزان پذیرش بازار، تحولات مقرراتی و شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهند بود. در ادامه می توانید جدول کامل پیش بینی ها را برای بررسی دقیق تر تحلیل سال به سال قیمتهای بالقوه Stable Mint USD و نرخ بازدهی مورد انتظار مشاهده کنید.
قیمت Stable Mint USD امروز چقدر است؟
قیمت امروز Stable Mint USD برابر با $ 0.951083 است. برای بررسی روند قیمتی در بازههای زمانی مختلف، به بخش تاریخچه قیمت مراجعه کنید تا تغییرات را در بازه های امروز، 30 روز، 60 روز و 90 روز گذشته مشاهده نمایید.
آیا Stable Mint USD هنوز هم سرمایه گذاری خوبی است؟
توکن Stable Mint USD همچنان یکی از رمزارزهای فعال در بازار محسوب می شود و از مشارکت مداوم معامله گران و روند توسعه زیست بوم خود بهره مند است.
با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال از جمله USDSM ذاتاً با نوسان همراه است و باید متناسب با سطح تحمل ریسک فردی انجام شود.
همواره توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری مالی، تحقیقات مستقل خود (DYOR) را انجام داده و شرایط کلی بازار را به دقت بررسی کنید.
حجم معاملات روزانه Stable Mint USD چقدر است؟
در 24 ساعت گذشته، معادل $ 304.28 از Stable Mint USD در پلتفرم MEXC معامله شده است.
قیمت فعلی Stable Mint USD چقدر است؟
قیمت لحظه ای USDSM به صورت بلادرنگ و بر اساس فعالیت معاملاتی جهانی در صرافی های بزرگ، از جمله MEXC، به روزرسانی می شود. نوسانات قیمتی این دارایی به طور پیوسته و در نتیجهی تغییر در نقدینگی بازار، حجم معاملات و احساسات کلی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای مشاهده آخرین قیمت Stable Mint USD به ارز مورد نظر خود، به بخش قیمت USDSM مراجعه کرده و اطلاعات به روز بازار را بررسی کنید.
چه چیزی بر قیمت Stable Mint USD تأثیر می گذارد؟
قیمت USDSM تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلیدی قرار دارد؛ از جمله احساسات عمومی بازار، حجم معاملات، پیشرفت های فناورانه و روند پذیرش توسط کاربران.علاوه بر این، شرایط کلان اقتصادی مانند تغییر نرخ های بهره، چرخه های نقدینگی و سیگنال های نظارتی نیز نقش مهمی در جهت گیری و نوسانات قیمتی این دارایی ایفا می کنند.
برای آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار و آخرین به روزرسانی های پروژه ها، به بخش اخبار MEXC مراجعه کنید و تازه ترین تحلیل ها و دیدگاه های تخصصی در حوزه رمزارزها را دنبال نمایید.
کدام توکن بیشترین حجم معاملات را در MEXC دارد؟
در ادامه، فهرست توکن هایی را مشاهده می کنید که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات 24 ساعته را در پلتفرم MEXC به خود اختصاص داده اند. قیمت ها و عملکرد هر دارایی به صورت لحظه ای و بر اساس داده های زنده ی بازار به روزرسانی می شوند.
محبوب ترین توکن
قیمت
تغییر
BTC
63,087.42
-0.02%
ETH
1,880.36
-0.24%
GOLD(XAUT)
4,365.1
+0.11%
USDC
1.00089
0.00%
SOL
75.36
-0.22%
چگونه می توانم برای USDSM در MEXC سفارش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) ثبت کنم
پلتفرم MEXC از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) پشتیبانی می کند تا به کاربران در مدیریت خودکار ریسک معاملات کمک کند.
1. به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز بروید و جفت ارز USDSM/USDT را انتخاب کنید.
از منوی نوع سفارش گزینه ی حد ضرر (استاپ لیمیت) یا سفارش فعال سازی را انتخاب کنید.
3. قیمت فعال سازی را تعیین کنید؛ این همان سطح قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می شود. سپس قیمت اجرا را مشخص کنید؛ قیمتی که معامله در آن انجام خواهد شد.
4. جزئیات سفارش خود را تأیید و ارسال کنید.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss) زمانی فعال می شود که قیمت Stable Mint USD برخلاف پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند؛ در مقابل، سفارش حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به سطح هدف سود مورد نظر شما برسد.
برای مثال ها و آموزش های دقیق، به راهنمای معاملات اسپات MEXC مراجعه کنید
آیا قیمت Stable Mint USD امسال بالاتر خواهد رفت؟
قیمت Stable Mint USD ممکن است در سال جاری، با توجه به شرایط کلی بازار و روند توسعه پروژه، افزایش یابد. برای تحلیل جامع تر، پیش بینی قیمت Stable Mint USD (USDSM) را مطالعه کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2026-08-16 14:14:58 (UTC+8)
به روزرسانی های مهم بازار مربوط به Stable Mint USD (USDSM)
زمان (UTC+8)
نوع
اطلاعات
02-11 14:20:00
به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21
داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00
به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشنهای لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00
به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایینترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایینترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه میدهد
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