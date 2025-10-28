Stacy Staked XTZSTXTZ چیست

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

پیش‌ بینی قیمت Stacy Staked XTZ (USD)

ارزش Stacy Staked XTZ (STXTZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Stacy Staked XTZ (STXTZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Stacy Staked XTZ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Stacy Staked XTZ را بررسی کنید!

STXTZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Stacy Staked XTZ (STXTZ)

درک، توکنومیکس Stacy Staked XTZ (STXTZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STXTZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Stacy Staked XTZ (STXTZ) امروز Stacy Staked XTZ (STXTZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STXTZ به واحد USD برابر است با 0.629204 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STXTZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.629204 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STXTZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Stacy Staked XTZ چقدر است؟ ارزش بازار STXTZ برابر است با $ 5.44M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STXTZ چقدر است؟ عرضه در گردش STXTZ برابر است با 8.64M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STXTZ چقدر بوده است؟ STXTZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.06 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STXTZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STXTZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.464512 USD رسید. حجم معاملات STXTZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STXTZ برابر است با -- USD . آیا STXTZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STXTZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STXTZ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Stacy Staked XTZ (STXTZ)