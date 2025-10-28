قیمت لحظه‌ ای Stacy Staked XTZ امروز برابر است با 0.629204 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STXTZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STXTZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Stacy Staked XTZ امروز برابر است با 0.629204 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STXTZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STXTZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.629204
$0.629204$0.629204
-2.20%1D
نمودار قیمت لحظه ای Stacy Staked XTZ (STXTZ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:13:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Stacy Staked XTZ (STXTZ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.625862
$ 0.625862$ 0.625862
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.648153
$ 0.648153$ 0.648153
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.625862
$ 0.625862$ 0.625862

$ 0.648153
$ 0.648153$ 0.648153

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

-0.31%

-2.26%

+1.98%

+1.98%

قیمت لحظه‌ ای Stacy Staked XTZ (STXTZ) برابر است با $0.629204. در 24 ساعت گذشته، STXTZ در بازه قیمتی حداقل $ 0.625862 تا حداکثر $ 0.648153 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STXTZ برابر با $ 1.06 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.464512 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STXTZ در یک ساعت گذشته -0.31%، در 24 ساعت گذشته -2.26% و در 7 روز گذشته +1.98% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Stacy Staked XTZ (STXTZ)

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

--
----

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

8.64M
8.64M 8.64M

8,643,502.40927
8,643,502.40927 8,643,502.40927

ارزش بازار فعلی Stacy Staked XTZ برابر است با $ 5.44M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STXTZ برابر است با 8.64M، و عرضه کل آن 8643502.40927 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.44M است.

تاریخچه قیمت Stacy Staked XTZ (STXTZ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Stacy Staked XTZ به USD به میزان $ -0.0145760834260387 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Stacy Staked XTZ به USD به میزان $ -0.0525436305 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Stacy Staked XTZ به USD به میزان $ -0.1704262583 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Stacy Staked XTZ به USD به میزان $ -0.2227988245732588 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0145760834260387-2.26%
30 روز$ -0.0525436305-8.35%
60 روز$ -0.1704262583-27.08%
90 روز$ -0.2227988245732588-26.15%

Stacy Staked XTZSTXTZ چیست

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Stacy Staked XTZ (USD)

ارزش Stacy Staked XTZ (STXTZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Stacy Staked XTZ (STXTZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Stacy Staked XTZ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Stacy Staked XTZ را بررسی کنید!

STXTZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Stacy Staked XTZ (STXTZ)

درک، توکنومیکس Stacy Staked XTZ (STXTZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STXTZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Stacy Staked XTZ (STXTZ)

امروز Stacy Staked XTZ (STXTZ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STXTZ به واحد USD برابر است با 0.629204 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STXTZ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STXTZ نسبت به USD برابر است با $ 0.629204. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Stacy Staked XTZ چقدر است؟
ارزش بازار STXTZ برابر است با $ 5.44M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STXTZ چقدر است؟
عرضه در گردش STXTZ برابر است با 8.64M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STXTZ چقدر بوده است؟
STXTZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.06 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STXTZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STXTZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.464512 USD رسید.
حجم معاملات STXTZ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STXTZ برابر است با -- USD.
آیا STXTZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STXTZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STXTZ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:13:36 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

