قیمت Stacy Staked XTZ (STXTZ)
-0.31%
-2.26%
+1.98%
+1.98%
قیمت لحظه ای Stacy Staked XTZ (STXTZ) برابر است با $0.629204. در 24 ساعت گذشته، STXTZ در بازه قیمتی حداقل $ 0.625862 تا حداکثر $ 0.648153 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STXTZ برابر با $ 1.06 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.464512 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، STXTZ در یک ساعت گذشته -0.31%، در 24 ساعت گذشته -2.26% و در 7 روز گذشته +1.98% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Stacy Staked XTZ برابر است با $ 5.44M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STXTZ برابر است با 8.64M، و عرضه کل آن 8643502.40927 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 5.44M است.
امروز، تغییر قیمت Stacy Staked XTZ به USD به میزان $ -0.0145760834260387 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Stacy Staked XTZ به USD به میزان $ -0.0525436305 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Stacy Staked XTZ به USD به میزان $ -0.1704262583 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Stacy Staked XTZ به USD به میزان $ -0.2227988245732588 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.0145760834260387
|-2.26%
|30 روز
|$ -0.0525436305
|-8.35%
|60 روز
|$ -0.1704262583
|-27.08%
|90 روز
|$ -0.2227988245732588
|-26.15%
stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.
درک، توکنومیکس Stacy Staked XTZ (STXTZ) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STXTZ بیشتر بدانید!
