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برترین توکن‌ های BRC-20 بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش BRC-20 را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002651
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2558
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.475
+0.32%
+2.71%
-2.30%
$ 73.23M
$ 22.77K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010636
-0.09%
+3.64%
-4.20%
$ 22.39M
$ 6.63T
5
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.00029522
-0.06%
--
+53.22%
$ 280.44K
$ 38.96
6
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.00038138
+0.05%
+0.21%
+7.16%
$ 234.04K
$ 35.21K
7
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.00011682
0.00%
--
-2.09%
$ 116.76K
$ 25.67
8
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
+0.02%
-1.42%
$ 29.98K
$ 8.14
9
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004065
-0.56%
+6.32%
-10.23%
--
$ 1.54B

سوالات متداول

توکن‌ های BRC-20 چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های BRC-20 به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 9 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.32B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن BRC-20 چیست؟
در میان توکن‌ های دسته BRC-20 که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RATS با ثبت تغییر قیمتی 6.32% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن BRC-20 در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 9 توکن از دسته BRC-20 را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص BRC-20 می‌توان به PEPE, TRAC, ORDI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته BRC-20 چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های BRC-20 در حال حاضر حدود $1.32B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش BRC-20، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.