قیمت امروز TurtSat

قیمت لحظه‌ ای TurtSat (TURT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 21.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TURT به USD برابر با $ 0 برای هر TURT می‌ باشد.

توکن TurtSat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 185,316 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 613.71M TURT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TURT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.107458 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TURT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -30.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.82K رسیده است.

اطلاعات بازار TurtSat (TURT)

ارزش بازار $ 185.32K$ 185.32K $ 185.32K حجم (24 ساعته) $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 185.32K$ 185.32K $ 185.32K سرمایه در گردش 613.71M 613.71M 613.71M عرضه کل 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599

ارزش بازار فعلی TurtSat برابر است با $ 185.32K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.82K. عرضه در گردش TURT برابر است با 613.71M، و عرضه کل آن 613713018.9901599 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 185.32K است.