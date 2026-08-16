قیمت امروز Ordiswap

قیمت لحظه‌ ای Ordiswap (ORDS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORDS به USD برابر با $ 0 برای هر ORDS می‌ باشد.

توکن Ordiswap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 116,758 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 708.70M ORDS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORDS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.277433 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORDS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.67 رسیده است.

اطلاعات بازار Ordiswap (ORDS)

ارزش بازار $ 116.76K$ 116.76K $ 116.76K حجم (24 ساعته) $ 25.67$ 25.67 $ 25.67 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.82K$ 116.82K $ 116.82K سرمایه در گردش 708.70M 708.70M 708.70M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ordiswap برابر است با $ 116.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.67. عرضه در گردش ORDS برابر است با 708.70M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.82K است.