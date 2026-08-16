قیمت امروز Multibit

قیمت لحظه‌ ای Multibit (MUBI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MUBI به USD برابر با $ 0 برای هر MUBI می‌ باشد.

توکن Multibit در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 177,012 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 950.00M MUBI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MUBI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.3697 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MUBI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +3.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 43.17 رسیده است.

اطلاعات بازار Multibit (MUBI)

ارزش بازار $ 177.01K$ 177.01K $ 177.01K حجم (24 ساعته) $ 43.17$ 43.17 $ 43.17 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 186.33K$ 186.33K $ 186.33K سرمایه در گردش 950.00M 950.00M 950.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Multibit برابر است با $ 177.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 43.17. عرضه در گردش MUBI برابر است با 950.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 186.33K است.