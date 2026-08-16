قیمت امروز UWON

قیمت لحظه‌ ای UWON (UWON) در حال حاضر برابر با $ 0.057556 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UWON به USD برابر با $ 0.057556 برای هر UWON می‌ باشد.

توکن UWON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 575,557 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M UWON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UWON در بازه‌ ای بین $ 0.057544 (حداقل) و $ 0.059555 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.81 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.054905 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UWON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.41 رسیده است.

اطلاعات بازار UWON (UWON)

ارزش بازار $ 575.56K$ 575.56K $ 575.56K حجم (24 ساعته) $ 22.41$ 22.41 $ 22.41 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 575.56K$ 575.56K $ 575.56K سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی UWON برابر است با $ 575.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.41. عرضه در گردش UWON برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 575.56K است.