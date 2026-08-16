قیمت امروز Camelcorn

قیمت لحظه‌ ای Camelcorn (CANELCORN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CANELCORN به USD برابر با $ 0 برای هر CANELCORN می‌ باشد.

توکن Camelcorn در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,164 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.42M CANELCORN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CANELCORN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00121992 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CANELCORN طی یک ساعت گذشته به میزان -2.34% و در هفت روز اخیر به میزان -11.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Camelcorn (CANELCORN)

ارزش بازار $ 39.16K$ 39.16K $ 39.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.16K$ 39.16K $ 39.16K سرمایه در گردش 999.42M 999.42M 999.42M عرضه کل 999,419,506.951897 999,419,506.951897 999,419,506.951897

ارزش بازار فعلی Camelcorn برابر است با $ 39.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CANELCORN برابر است با 999.42M، و عرضه کل آن 999419506.951897 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.16K است.