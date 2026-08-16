قیمت امروز Bycocket

قیمت لحظه‌ ای Bycocket (BYCOCKET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BYCOCKET به USD برابر با $ 0 برای هر BYCOCKET می‌ باشد.

توکن Bycocket در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,181.26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BYCOCKET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BYCOCKET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BYCOCKET طی یک ساعت گذشته به میزان +0.43% و در هفت روز اخیر به میزان -45.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bycocket (BYCOCKET)

ارزش بازار $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bycocket برابر است با $ 19.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BYCOCKET برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.18K است.