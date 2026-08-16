قیمت امروز Build4

قیمت لحظه‌ ای Build4 (B4) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی B4 به USD برابر با $ 0 برای هر B4 می‌ باشد.

توکن Build4 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,115.98 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 403.38M B4 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، B4 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0018319 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز B4 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +15.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Build4 (B4)

ارزش بازار $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.47K$ 37.47K $ 37.47K سرمایه در گردش 403.38M 403.38M 403.38M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Build4 برابر است با $ 15.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش B4 برابر است با 403.38M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.47K است.