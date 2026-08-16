قیمت امروز BUDDY BEAR

قیمت لحظه‌ ای BUDDY BEAR (BUDDY) در حال حاضر برابر با $ 0.056251 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUDDY به USD برابر با $ 0.056251 برای هر BUDDY می‌ باشد.

توکن BUDDY BEAR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 562,304 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M BUDDY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUDDY در بازه‌ ای بین $ 0.053767 (حداقل) و $ 0.056421 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.079501 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05139 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUDDY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -14.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 942.18 رسیده است.

اطلاعات بازار BUDDY BEAR (BUDDY)

ارزش بازار $ 562.30K$ 562.30K $ 562.30K حجم (24 ساعته) $ 942.18$ 942.18 $ 942.18 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 562.30K$ 562.30K $ 562.30K سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی BUDDY BEAR برابر است با $ 562.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 942.18. عرضه در گردش BUDDY برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 562.30K است.