قیمت امروز BRICKTON

قیمت لحظه‌ ای BRICKTON (BRICK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRICK به USD برابر با $ 0 برای هر BRICK می‌ باشد.

توکن BRICKTON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,489.27 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996.00M BRICK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRICK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00120627 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRICK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.38% و در هفت روز اخیر به میزان -86.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BRICKTON (BRICK)

ارزش بازار $ 17.49K$ 17.49K $ 17.49K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.49K$ 17.49K $ 17.49K سرمایه در گردش 996.00M 996.00M 996.00M عرضه کل 996,003,970.445913 996,003,970.445913 996,003,970.445913

ارزش بازار فعلی BRICKTON برابر است با $ 17.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BRICK برابر است با 996.00M، و عرضه کل آن 996003970.445913 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.49K است.