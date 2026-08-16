قیمت امروز BOXABL

قیمت لحظه‌ ای BOXABL (BOXABL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOXABL به USD برابر با $ 0 برای هر BOXABL می‌ باشد.

توکن BOXABL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 256,406 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 980.12M BOXABL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOXABL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00303217 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOXABL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.33% و در هفت روز اخیر به میزان -8.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.63K رسیده است.

اطلاعات بازار BOXABL (BOXABL)

ارزش بازار $ 256.41K$ 256.41K $ 256.41K حجم (24 ساعته) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 256.41K$ 256.41K $ 256.41K سرمایه در گردش 980.12M 980.12M 980.12M عرضه کل 980,115,140.506502 980,115,140.506502 980,115,140.506502

ارزش بازار فعلی BOXABL برابر است با $ 256.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.63K. عرضه در گردش BOXABL برابر است با 980.12M، و عرضه کل آن 980115140.506502 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 256.41K است.