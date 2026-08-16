قیمت امروز BloxAPI

قیمت لحظه‌ ای BloxAPI (BLOXX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLOXX به USD برابر با $ 0 برای هر BLOXX می‌ باشد.

توکن BloxAPI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 144,127 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M BLOXX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLOXX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0014018 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLOXX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -11.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.34K رسیده است.

اطلاعات بازار BloxAPI (BLOXX)

ارزش بازار $ 144.13K$ 144.13K $ 144.13K حجم (24 ساعته) $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 144.13K$ 144.13K $ 144.13K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,980,015.959174 999,980,015.959174 999,980,015.959174

ارزش بازار فعلی BloxAPI برابر است با $ 144.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.34K. عرضه در گردش BLOXX برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999980015.959174 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 144.13K است.