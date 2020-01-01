خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های پرتفوی Pump Fund بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش پرتفوی Pump Fund را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
PUMPCADE
PUMPCADE
PUMPCADE
$ 0.01059781
+0.12%
-0.15%
-28.76%
$ 10.59M
$ 564.79K
2
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00146748
-0.09%
-0.09%
+10.72%
$ 1.39M
$ 32.41K
3
BloxAPI
BloxAPI
BLOXX
$ 0.00014446
-0.10%
+0.14%
-6.72%
$ 144.45K
$ 4.41K

سوالات متداول

توکن‌ های پرتفوی Pump Fund چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های پرتفوی Pump Fund به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 3 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $12.13M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن پرتفوی Pump Fund چیست؟
در میان توکن‌ های دسته پرتفوی Pump Fund که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BLOXX با ثبت تغییر قیمتی 0.14% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن پرتفوی Pump Fund در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 3 توکن از دسته پرتفوی Pump Fund را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص پرتفوی Pump Fund می‌توان به PUMPCADE, ZAUTH, BLOXX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته پرتفوی Pump Fund چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های پرتفوی Pump Fund در حال حاضر حدود $12.13M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پرتفوی Pump Fund، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.