قیمت امروز BlockDAG

قیمت لحظه‌ ای BlockDAG (BDAG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BDAG به USD برابر با $ 0 برای هر BDAG می‌ باشد.

توکن BlockDAG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,666,446 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 90.71B BDAG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BDAG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.09374 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BDAG طی یک ساعت گذشته به میزان +31.87% و در هفت روز اخیر به میزان -15.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BlockDAG (BDAG)

ارزش بازار $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M سرمایه در گردش 90.71B 90.71B 90.71B عرضه کل 104,193,092,664.0 104,193,092,664.0 104,193,092,664.0

ارزش بازار فعلی BlockDAG برابر است با $ 2.67M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BDAG برابر است با 90.71B، و عرضه کل آن 104193092664.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.06M است.