قیمت امروز Blendr Network

قیمت لحظه‌ ای Blendr Network (BLENDR) در حال حاضر برابر با $ 0.00109859 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLENDR به USD برابر با $ 0.00109859 برای هر BLENDR می‌ باشد.

توکن Blendr Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,167 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 40.08M BLENDR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLENDR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLENDR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -9.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.46 رسیده است.

اطلاعات بازار Blendr Network (BLENDR)

ارزش بازار $ 44.17K$ 44.17K $ 44.17K حجم (24 ساعته) $ 37.46$ 37.46 $ 37.46 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.14K$ 46.14K $ 46.14K سرمایه در گردش 40.08M 40.08M 40.08M عرضه کل 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

ارزش بازار فعلی Blendr Network برابر است با $ 44.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.46. عرضه در گردش BLENDR برابر است با 40.08M، و عرضه کل آن 42000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.14K است.