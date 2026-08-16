قیمت امروز BITIZENS

قیمت لحظه‌ ای BITIZENS (BPEG) در حال حاضر برابر با $ 1.26 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BPEG به USD برابر با $ 1.26 برای هر BPEG می‌ باشد.

توکن BITIZENS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,575.46 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00K BPEG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BPEG در بازه‌ ای بین $ 1.25 (حداقل) و $ 1.26 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 13.26 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.24 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BPEG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.01 رسیده است.

اطلاعات بازار BITIZENS (BPEG)

ارزش بازار $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K حجم (24 ساعته) $ 25.01$ 25.01 $ 25.01 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K سرمایه در گردش 10.00K 10.00K 10.00K عرضه کل 10,000.0 10,000.0 10,000.0

ارزش بازار فعلی BITIZENS برابر است با $ 12.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.01. عرضه در گردش BPEG برابر است با 10.00K، و عرضه کل آن 10000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.58K است.