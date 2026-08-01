قیمت امروز BearifiedCo

قیمت لحظه‌ ای BearifiedCo (BEARCO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEARCO به USD برابر با $ 0 برای هر BEARCO می‌ باشد.

توکن BearifiedCo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,644.8 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.86M BEARCO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEARCO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEARCO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +1.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BearifiedCo (BEARCO)

ارزش بازار $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K سرمایه در گردش 999.86M 999.86M 999.86M عرضه کل 999,858,597.040789 999,858,597.040789 999,858,597.040789

ارزش بازار فعلی BearifiedCo برابر است با $ 10.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BEARCO برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999858597.040789 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.64K است.