قیمت امروز BasedHype

قیمت لحظه‌ ای BasedHype (BASEDHYPE) در حال حاضر برابر با $ 0.00734194 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BASEDHYPE به USD برابر با $ 0.00734194 برای هر BASEDHYPE می‌ باشد.

توکن BasedHype در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 73,414,545 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B BASEDHYPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BASEDHYPE در بازه‌ ای بین $ 0.00676279 (حداقل) و $ 0.00745779 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01997093 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0034058 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BASEDHYPE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +95.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 222.62 رسیده است.

اطلاعات بازار BasedHype (BASEDHYPE)

ارزش بازار $ 73.41M$ 73.41M $ 73.41M حجم (24 ساعته) $ 222.62$ 222.62 $ 222.62 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 73.41M$ 73.41M $ 73.41M سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BasedHype برابر است با $ 73.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 222.62. عرضه در گردش BASEDHYPE برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.41M است.