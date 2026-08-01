قیمت امروز BasedAI

قیمت لحظه‌ ای BasedAI (BASEDAI) در حال حاضر برابر با $ 0.01098623 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BASEDAI به USD برابر با $ 0.01098623 برای هر BASEDAI می‌ باشد.

توکن BasedAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 391,849 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 35.67M BASEDAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BASEDAI در بازه‌ ای بین $ 0.00998204 (حداقل) و $ 0.01138432 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.12 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00770439 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BASEDAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -12.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 295.86 رسیده است.

اطلاعات بازار BasedAI (BASEDAI)

ارزش بازار $ 391.85K$ 391.85K $ 391.85K حجم (24 ساعته) $ 295.86$ 295.86 $ 295.86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 391.85K$ 391.85K $ 391.85K سرمایه در گردش 35.67M 35.67M 35.67M عرضه کل 35,669,420.0 35,669,420.0 35,669,420.0

ارزش بازار فعلی BasedAI برابر است با $ 391.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 295.86. عرضه در گردش BASEDAI برابر است با 35.67M، و عرضه کل آن 35669420.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 391.85K است.