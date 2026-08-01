قیمت امروز Backed

قیمت لحظه‌ ای Backed (BACKED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 24.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BACKED به USD برابر با $ 0 برای هر BACKED می‌ باشد.

توکن Backed در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 202,760 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 980.30M BACKED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BACKED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BACKED طی یک ساعت گذشته به میزان -7.86% و در هفت روز اخیر به میزان -34.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 31.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Backed (BACKED)

ارزش بازار $ 202.76K$ 202.76K $ 202.76K حجم (24 ساعته) $ 31.60K$ 31.60K $ 31.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 202.76K$ 202.76K $ 202.76K سرمایه در گردش 980.30M 980.30M 980.30M عرضه کل 980,299,587.0 980,299,587.0 980,299,587.0

ارزش بازار فعلی Backed برابر است با $ 202.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 31.60K. عرضه در گردش BACKED برابر است با 980.30M، و عرضه کل آن 980299587.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 202.76K است.