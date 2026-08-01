قیمت امروز B420

قیمت لحظه‌ ای B420 (B420) در حال حاضر برابر با $ 854.79 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی B420 به USD برابر با $ 854.79 برای هر B420 می‌ باشد.

توکن B420 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58,979 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 69.00 B420 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، B420 در بازه‌ ای بین $ 765.36 (حداقل) و $ 942.06 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,925.81 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 758.77 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز B420 طی یک ساعت گذشته به میزان -1.68% و در هفت روز اخیر به میزان -47.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.13K رسیده است.

اطلاعات بازار B420 (B420)

ارزش بازار $ 58.98K$ 58.98K $ 58.98K حجم (24 ساعته) $ 3.13K$ 3.13K $ 3.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.98K$ 58.98K $ 58.98K سرمایه در گردش 69.00 69.00 69.00 عرضه کل 69.0 69.0 69.0

ارزش بازار فعلی B420 برابر است با $ 58.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.13K. عرضه در گردش B420 برابر است با 69.00، و عرضه کل آن 69.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.98K است.