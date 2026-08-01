قیمت امروز Athledium

قیمت لحظه‌ ای Athledium (AEM) در حال حاضر برابر با $ 0.01631503 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AEM به USD برابر با $ 0.01631503 برای هر AEM می‌ باشد.

توکن Athledium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,963 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.00M AEM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AEM در بازه‌ ای بین $ 0.01299788 (حداقل) و $ 0.01636494 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01636494 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01299746 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AEM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +13.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 145.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Athledium (AEM)

ارزش بازار $ 48.96K$ 48.96K $ 48.96K حجم (24 ساعته) $ 145.76K$ 145.76K $ 145.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.32M$ 16.32M $ 16.32M سرمایه در گردش 3.00M 3.00M 3.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Athledium برابر است با $ 48.96K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 145.76K. عرضه در گردش AEM برابر است با 3.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.32M است.