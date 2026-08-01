قیمت امروز assface

قیمت لحظه‌ ای assface (ASSFACE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASSFACE به USD برابر با $ 0 برای هر ASSFACE می‌ باشد.

توکن assface در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,553 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 945.18M ASSFACE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASSFACE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00105703 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASSFACE طی یک ساعت گذشته به میزان -1.50% و در هفت روز اخیر به میزان -18.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار assface (ASSFACE)

ارزش بازار $ 26.55K$ 26.55K $ 26.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.68K$ 26.68K $ 26.68K سرمایه در گردش 945.18M 945.18M 945.18M عرضه کل 999,781,266.418722 999,781,266.418722 999,781,266.418722

ارزش بازار فعلی assface برابر است با $ 26.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ASSFACE برابر است با 945.18M، و عرضه کل آن 999781266.418722 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.68K است.