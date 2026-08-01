قیمت امروز Aquabank bAUSD

قیمت لحظه‌ ای Aquabank bAUSD (BAUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.998843 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAUSD به USD برابر با $ 0.998843 برای هر BAUSD می‌ باشد.

توکن Aquabank bAUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 120,512 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 120.65K BAUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAUSD در بازه‌ ای بین $ 0.997957 (حداقل) و $ 1.001 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.005 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.993179 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Aquabank bAUSD (BAUSD)

ارزش بازار $ 120.51K$ 120.51K $ 120.51K حجم (24 ساعته) $ 53.27K$ 53.27K $ 53.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 120.51K$ 120.51K $ 120.51K سرمایه در گردش 120.65K 120.65K 120.65K عرضه کل 120,653.742223 120,653.742223 120,653.742223

ارزش بازار فعلی Aquabank bAUSD برابر است با $ 120.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.27K. عرضه در گردش BAUSD برابر است با 120.65K، و عرضه کل آن 120653.742223 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 120.51K است.